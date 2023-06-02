Более 11 тысяч брянских девятиклассников сдали ещё четыре экзамена

Более 11 тысяч девятиклассников Брянской области сдали ещё четыре экзамена по выбору. Об этом сообщили в региональном департаменте образования.

Основные государственные экзамены ещё по четырем предметам по выбору сдали в один день более 11 тысяч девятиклассников Брянской области. 7356 выпускников выбрали обществознание. Информатику сдали 1557 человек, географию – 1339 и химию – 1087. Во всех муниципалитетах региона работали 105 пунктов проведения экзаменов на базе школ.

Результаты девятиклассники узнают до 15 июня.