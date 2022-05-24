Более 11,5 тысяч брянских девятиклассников сдали математику

В школах работали 114 пунктов проведения экзаменов.

У брянских девятиклассников полным ходом идёт итоговая аттестация.

Один из обязательных экзаменов — математику — сдали более 11,5 тысяч школьников. ОГЭ проходил в 114 пунктах на базе школ. За ходом экзамена следили общественные наблюдатели. Результаты станут известны до 6 июня.

«Девятиклассникам также предстоит сдавать русский язык и два предмета по выбору», — отметила врио по руководству департаментом образования и науки Брянской области Наталия Чернякова.