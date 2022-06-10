Более 3 тысяч бюджетников готовы принять брянские вузы

Свыше 300 мест выделены по направлениям электроники.

Более 3 тысяч абитуриентов смогут поступить на бюджетные места в вузах Брянской области в этом году.

По супервостребованным рынком труда специальностям сферы IT-технологий выделено около 300 мест, подготовкой будущих айтишников занимаются БГТУ, БГАУ и БГУ имени Петровского.

Прием на бюджетные места будет открыт в семи государственных вузах региона.

В 2021 году стоимость обучения в брянских вузах для поступающих на платной основе варьировалась от 10 200 рублей в БГУ до 43 000 рублей в год в Брянском областном казачьем институте технологий и управления – филиале Московского госуниверситета.