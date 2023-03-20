Более 300 млн рублей потратят на оздоровление юных брянцев

Более 300 млн рублей потратят на оздоровительный отдых детей в Брянской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В этом году в планируют оздоровить свыше 47 тысяч детей. В том числе примерно 17 тысяч ребят поедут на отдых из «чернобыльских районов». Для юных брянцев будут зарезервированы путевки в оздоровительные лагеря, лагеря санаторного типа и здравницы, в том числе в рамках программ Союзного государства.

Из областного бюджета на оздоровительную кампанию направят 327,6 млн рублей.