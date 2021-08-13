Более 32 тысяч брянцев пользуются электронной трудовой книжкой

Работники брянских предприятий и организаций отмечают простоту и удобство современного формата документа о трудовой деятельности.

Более 32 тысяч жителей Брянской области предпочли электронную трудовую книжку.

С помощью личного кабинета на портале Госуслуг можно самостоятельно отследить учёт своей трудовой деятельности.

Также упрощен процесс получения выписки о трудовой деятельности. Документ формируется в режиме онлайн и доступен для просмотра в любое время.

– Электронная выписка формируется в pdf-формате и заверяется усиленной квалифицированной электронной подписью ПФР. По юридической значимости такой документ равен бумажному. Документ можно сохранить на компьютер или мобильное устройство, при необходимости направить по электронной почте или распечатать, – пояснила управляющий Отделением Пенсионного фонда России по Брянской области Татьяна Серяк.