Более 62 тысяч брянцев привились от коронавируса препаратом «Спутник V»
62 178 жителей Брянской области сделали прививку от коронавирусной инфекции препаратом «Спутник V». Таковы данные оперштаба на 23 марта.
Прививочная кампания в регионе продолжается. Медицинские учреждения региона постепенно возвращаются к обычному режиму работы.
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