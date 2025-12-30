Более 6,2 тысяч километров проезжей части очистили от снега брянские дорожники за сутки

2025, 30 декабря 11:00

Более 6,2 тысяч километров проезжей части очистили от снега брянские дорожники за сутки. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог.

Коммунальные службы в круглосуточном режиме продолжают очистку и обработку региональных и межмуниципальных автодорог. В минувшие сутки на трассах работали 229 единиц техники. Специалисты убрали от снега более 6,2 тысяч километров проезжей части и свыше 3,1 тысяч километров обочин.

Кроме того, более 3,5 тысяч километров автодорог обработали от гололёда. На это израсходовали почти 4,4 тысяч тонн песко-соляной смеси.