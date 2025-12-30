Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Go32
ЖКХ

Более 6,2 тысяч километров проезжей части очистили от снега брянские дорожники за сутки

2025, 30 декабря 11:00
Более 6,2 тысяч километров проезжей части очистили от снега брянские дорожники за сутки
Источник фото

Более 6,2 тысяч километров проезжей части очистили от снега брянские дорожники за сутки. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог.  

Коммунальные службы в круглосуточном режиме продолжают очистку и обработку региональных и межмуниципальных автодорог. В минувшие сутки на трассах работали 229 единиц техники. Специалисты убрали от снега более 6,2 тысяч километров проезжей части и свыше 3,1 тысяч километров обочин. 

Кроме того, более 3,5 тысяч километров автодорог обработали от гололёда. На это израсходовали почти 4,4 тысяч тонн песко-соляной смеси.

Метки: , ,

Читайте также

51,5 млн пассажиров перевезли автобусы и троллейбусы в уходящем году в Брянске
30 декабря 13:42
51,5 млн пассажиров перевезли автобусы и троллейбусы в уходящем году в Брянске
Жителя Карачева ждёт суд за гибель пешехода
30 декабря 12:45
Жителя Карачева ждёт суд за гибель пешехода
Движение транспорта ограничат на новогодние праздники в центре Брянска
30 декабря 10:59
Движение транспорта ограничат на новогодние праздники в центре Брянска

Самое читаемое

Рубрики

Популярные теги

Брянская область (13786) брянск (6721) ДТП (2649) ГИБДД (2169) прокуратура (1998) уголовное дело (1946) суд (1777) Александр Богомаз (1764) авария (1625) мчс (1443) коронавирус (1272) умвд (1003)