Предприниматель демонтировал провалившуюся из-за снега крышу кафе в парке Брянска. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.
В минувшую пятницу в парке имени Толстого в городе Брянске из-за снега обрушилась крыша веранды кафе. Оно принадлежат индивидуальному предпринимателю.
В течении суток бизнесмен нашёл бригаду и технику. В субботу крышу демонтировали.
«Предприниматель среагировал на ЧП быстро, претензий не имеем. Кровля была разобрана, строительный мусор вывезен с территории парка», — комментирует директор парка Толстого Артём Цыбатов.