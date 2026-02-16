Предприниматель демонтировал сломанную крышу кафе в брянском парке

2026, 16 февраля 15:49

Предприниматель демонтировал провалившуюся из-за снега крышу кафе в парке Брянска. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

В минувшую пятницу в парке имени Толстого в городе Брянске из-за снега обрушилась крыша веранды кафе. Оно принадлежат индивидуальному предпринимателю.

В течении суток бизнесмен нашёл бригаду и технику. В субботу крышу демонтировали.

«Предприниматель среагировал на ЧП быстро, претензий не имеем. Кровля была разобрана, строительный мусор вывезен с территории парка», — комментирует директор парка Толстого Артём Цыбатов.