Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Go32
Общество

Предприниматель демонтировал сломанную крышу кафе в брянском парке

2026, 16 февраля 15:49
Предприниматель демонтировал сломанную крышу кафе в брянском парке
Источник фото

Предприниматель демонтировал провалившуюся из-за снега крышу кафе в парке Брянска. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

 

В минувшую пятницу в парке имени Толстого в городе Брянске из-за снега обрушилась крыша веранды кафе. Оно принадлежат индивидуальному предпринимателю.

В течении суток бизнесмен нашёл бригаду и технику. В субботу крышу демонтировали.

«Предприниматель среагировал на ЧП быстро, претензий не имеем. Кровля была разобрана, строительный мусор вывезен с территории парка», — комментирует директор парка Толстого Артём Цыбатов.

Метки: ,
Подписывайтесь на ГОРОД32 в MAX

Читайте также

Победители фестиваля солдатской песни получили награды в Брянске
16 февраля 10:46
Победители фестиваля солдатской песни получили награды в Брянске
Человек пострадал в ДТП с грузовиком в Брянске утром
16 февраля 10:00
Человек пострадал в ДТП с грузовиком в Брянске утром
Память воинов интернационалистов почтили в Брянске в воскресенье
16 февраля 09:14
Память воинов интернационалистов почтили в Брянске в воскресенье

Самое читаемое

Рубрики

Популярные теги

Брянская область (14211) брянск (6794) ДТП (2679) ГИБДД (2207) прокуратура (2028) уголовное дело (1986) Александр Богомаз (1831) суд (1785) авария (1634) мчс (1494) коронавирус (1272) умвд (1029)