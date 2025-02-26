Более 700 деревьев кронировали за два месяца в Брянске

Более 700 деревьев кронировали за два месяца нового года в Брянске. Об этом сообщили в городской администрации.

Дорожное управление занимается сезонной обрезкой и валкой деревьев в Брянске. Рабочие убирают старые и больные растения, а также пострадавшие от непогоды деревья, которых могут быть опасными.

Так, в Бежицком районе в феврале обрезали 80 старых деревьев обрезали, 17 аварийных спилили. В Советском районе кронировали более 170 деревьев. С начала 2025 года всего дорожники убрали более трёхсот опасных стволов и обрезали свыше 700 растений. Это 70% от годового объёма запланированных работ.