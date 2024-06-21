Более 750 деструктивных сообществ в интернете выявил брянский центр информационной безопасности

В пресс-центре правительства Брянской области обсудили предупреждение нарушений прав несовершеннолетних в медиа-пространстве. Так, с мая 2023 года Региональный центр информационной безопасности молодежи занимается мониторингом интернета c помощью специализированных программ и собственного алгоритма. За год сотрудники центра выявили более 750 сообществ в Сети, которые могут негативно влиять на детей и молодежь.

По этим фактам специалисты, в том числе психологи, проводят профилактическую работа с детьми и их родителями.