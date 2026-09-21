Более 800 бродячих собак стерилизовали в приюте Брянска с прошлого года

2026, 21 сентября 18:11

Более 800 бродячих собак стерилизовали в приюте Брянска с прошлого года. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Муниципальный приют для животных в Брянске работает уже пять с половиной лет. Сотрудники занимаются отловом, стерилизацией и содержанием безнадзорных животных. Для этого построено 112 вольеров. Вскоре их станет на 10 больше.

В настоящее время в приюте живут 429 собак. Среди них есть агрессивные животные, а также те, которых поймали на детских и спортивных площадках, в парках и скверах, около школ, садов и медучреждений. Их нельзя возвращать на улицу после стерилизации. В минувшем году в учреждении стерилизовали 575 животных, а в этом — 244.

В прошлом году новых хозяев нашли 160 животных. С начала 2026 года домой уехали ещё 74.