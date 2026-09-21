Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Go32
Общество

Более 800 бродячих собак стерилизовали в приюте Брянска с прошлого года

2026, 21 сентября 18:11
Более 800 бродячих собак стерилизовали в приюте Брянска с прошлого года
Источник фото

Более 800 бродячих собак стерилизовали в приюте Брянска с прошлого года. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.  

 

Муниципальный приют для животных в Брянске работает уже пять с половиной лет. Сотрудники занимаются отловом, стерилизацией и содержанием безнадзорных животных. Для этого построено 112 вольеров. Вскоре их станет на 10 больше. 

В настоящее время в приюте живут 429 собак. Среди них есть агрессивные животные, а также те, которых поймали на детских и спортивных площадках, в парках и скверах, около школ, садов и медучреждений. Их нельзя возвращать на улицу после стерилизации. В минувшем году в учреждении стерилизовали 575 животных, а в этом — 244. 

В прошлом году новых хозяев нашли 160 животных. С начала 2026 года домой уехали ещё 74.

Метки:
Подписывайтесь на ГОРОД32 в MAX

Читайте также

Землянку партизанского отряда восстановили в Брянской области
21 сентября 16:32
Землянку партизанского отряда восстановили в Брянской области
Брянская спортсменка завоевала «золото» на турнире «Оружейная столица»
21 сентября 16:06
Брянская спортсменка завоевала «золото» на турнире «Оружейная столица»
Брянские футболисты выиграли матч первенства России во Владикавказе
21 сентября 15:14
Брянские футболисты выиграли матч первенства России во Владикавказе

Рубрики

Популярные теги

Брянская область (16558) брянск (7233) ДТП (2874) ГИБДД (2442) прокуратура (2188) уголовное дело (2138) Александр Богомаз (1998) суд (1811) авария (1729) мчс (1583) коронавирус (1272) дороги (1151)