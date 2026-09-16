Трое взрослый и трёхлетняя девочка пострадали в ДТП на трассе в Рогнединском районе

2026, 16 сентября 09:23

Трое взрослый и трёхлетняя девочка пострадали в ДТП на трассе в Рогнединском районе. Об этом сообщили в региональном ГИБДД.

Ночью 14 сентября в Рогнединском районе произошло ДТП. 38-летний мужчина не справился с управлением автомобиля «УАЗ-31514». Машина съехала в правый кювет и врезалась в дерево.

38-летний водитель, 35-летняя и 29-летняя женщины, а также трёхлетняя девочка получили травмы. Их доставили в больницу.

Инспекторы составили на автомобилиста административные материалы. По факту дорожно-транспортного происшествия стражи порядка проводят проверку.