Трое взрослый и трёхлетняя девочка пострадали в ДТП на трассе в Рогнединском районе. Об этом сообщили в региональном ГИБДД.
Ночью 14 сентября в Рогнединском районе произошло ДТП. 38-летний мужчина не справился с управлением автомобиля «УАЗ-31514». Машина съехала в правый кювет и врезалась в дерево.
38-летний водитель, 35-летняя и 29-летняя женщины, а также трёхлетняя девочка получили травмы. Их доставили в больницу.
Инспекторы составили на автомобилиста административные материалы. По факту дорожно-транспортного происшествия стражи порядка проводят проверку.