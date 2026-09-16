Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Go32
ДТП

Трое взрослый и трёхлетняя девочка пострадали в ДТП на трассе в Рогнединском районе

2026, 16 сентября 09:23
Трое взрослый и трёхлетняя девочка пострадали в ДТП на трассе в Рогнединском районе
Источник фото

Трое взрослый и трёхлетняя девочка пострадали в ДТП на трассе в Рогнединском районе. Об этом сообщили в региональном ГИБДД. 

 

Ночью 14 сентября в Рогнединском районе произошло ДТП. 38-летний мужчина не справился с управлением автомобиля «УАЗ-31514». Машина съехала в правый кювет и врезалась в дерево.

38-летний водитель, 35-летняя и 29-летняя женщины, а также трёхлетняя девочка получили травмы. Их доставили в больницу. 

Инспекторы составили на автомобилиста административные материалы. По факту дорожно-транспортного происшествия стражи порядка проводят проверку.

Метки: , , ,
Подписывайтесь на ГОРОД32 в MAX

Читайте также

Первый Центр «Движения Первых» открыли в Брянске
17 сентября 11:47
Первый Центр «Движения Первых» открыли в Брянске
Брянский ансамбль завоевал два диплома международного фестиваля
17 сентября 11:35
Брянский ансамбль завоевал два диплома международного фестиваля
Полицейские задержали подозреваемого в краже денег с карты рецидивиста в Брянске
17 сентября 10:43
Полицейские задержали подозреваемого в краже денег с карты рецидивиста в Брянске

Рубрики

Популярные теги

Брянская область (16518) брянск (7226) ДТП (2871) ГИБДД (2438) прокуратура (2187) уголовное дело (2137) Александр Богомаз (1998) суд (1811) авария (1727) мчс (1581) коронавирус (1272) дороги (1149)