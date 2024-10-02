Более 90 млн рублей выделили на содержание учреждений культуры Брянска

Более 90 млн рублей выделили в 2024 году на содержание учреждений культуры Брянска. Об этом сообщили в городской администрации.

На коллегии при исполняющем обязанности главы Брянской городской администрации Иване Квасове обсудили развитие учреждений культуры областного центра. Так, в городе работают 12 Дворцов и Домов культуры, два кинотеатра, восемь детских школ искусств, 29 библиотек, а также шесть парков.

В этом году на содержание и укрепление материально-технической базы учреждений культуры выделили более 90 млн рублей.

Эти деньги в том числе пошли на пристройку к зданию детской школы искусств №10, капитальный ремонт ГДК Железнодорожников, обновление библиотек №4 им. В.Д. Динабургского и №10 им. Н.Н. Старченко. В планах на этот год — благоустройство детской площадки в парке имени Толстого, а также зон отдыха в парках имени Пушкина и у ГДК имени Медведева.