Более четырёх тысяч брянцев поучаствовали во всероссийском субботнике

Более четырёх тысяч жителей Брянска поучаствовали во всероссийском субботнике. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Всероссийский субботник прошёл в минувшую субботу в областном центре. Участие в нём приняли 4351 человек.

Почти 350 муниципальных служащих занимались уборкой зелёных зон и пустырей, воинских захоронений. Ещё полсотни специалистов областных структур работали в скверах и парковых зонах.

214 специалистов дорожного управление убирали песок с, дорог и площадей, мыли заборы, ограждения и остановки, красили бордюры и косили траву. 800 представителей управляющих компаний убирали дворовые и прилегающие территории, ремонтировали скамейки и песочницы, обрезали кустарники.

«На субботник вышла добрая половина горожан. В наведении порядка на территории районов принимали участие представители образовательных, культурных и спортивных учреждений, предприятий торговли, коммерческие и ресурсоснабжающие организации — простые жители города. От лица городской администрации и от себя лично хочу поблагодарить всех, кто откликнулся на наш призыв сделать город чище и вышел сегодня на улицы областного центра. Вместе мы справились с огромным объёмом работ и сделали наш общий дом чище, уютнее, благоустроеннее. Теперь дело за малым — поддерживать тот порядок, который всем миром удалось навести», — сказал глава Брянской городской администрации Александр Макаров.

Из Брянска за один день вывезли 921 кубометров мусора.