Более двух тысяч квадратных метров асфальта заменят в Брянске

С начала октября более двух тысяч квадратных метров асфальта заменят на дорогах Брянска. Об этом сообщили в городской администрации.

Ремонт дорог методом «больших карт» стартовал в Володарском районе Брянска. В выходные дни рабочие начали снимать старый асфальт на улице 2-Мичурина, в районе Ледового дворца, и улице Никитина, на съезде с путепровода и на перекрестке с улицей Пушкина.

«Работаем без выходных. В ближайшие дни мы положим здесь новый асфальт», — уточнил замдиректора дорожного управления города Брянска Артур Якуба.

В начале октября на двух улицах дорожники приведут в порядок более 2 000 квадратных метров покрытия.