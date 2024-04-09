Более двух тысяч одиннадцатиклассников сдадут ЕГЭ в Брянске

Более двух тысяч одиннадцатиклассников сдадут выпускные экзамены в Брянске. Об этом сообщили в городской администрации.

В Брянске стартовал досрочный экзаменационный этап для выпускников школ. Он продлится до 22 апреля. Основной этап стартует 23 мая. Экзамены будут длиться до 1 июля. Дополнительный этап пройдёт в сентябре.

Всего итоговые испытания ждёт 2089 одиннадцатиклассников школ областного центра. В городе будут работать 16 пунктов. Самыми популярными предметами по выбору стали обществознание, информатика и физика. Обязательными остаются русский язык и математика.

«С этого года изменились условия выдачи медалей «За особые успехи в учении». Теперь они делятся на две степени — для «отличников» и «хорошистов». Для получения каждой нужно выполнить определенные требования при сдаче ЕГЭ, изменения приняты на федеральном уровне», — уточнил начальник управления образования Брянской городской администрации Альберт Малкин.

Также выпускники смогут пересдать один экзамен по выбору.