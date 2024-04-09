Более двух тысяч одиннадцатиклассников сдадут ЕГЭ в Брянске

Более двух тысяч одиннадцатиклассников сдадут выпускные экзамены в Брянске. Об этом сообщили в городской администрации.
В Брянске стартовал досрочный экзаменационный этап для выпускников школ. Он продлится до 22 апреля. Основной этап стартует 23 мая. Экзамены будут длиться до 1 июля. Дополнительный этап пройдёт в сентябре.
Всего итоговые испытания ждёт 2089 одиннадцатиклассников школ областного центра. В городе будут работать 16 пунктов. Самыми популярными предметами по выбору стали обществознание, информатика и физика. Обязательными остаются русский язык и математика.
«С этого года изменились условия выдачи медалей «За особые успехи в учении». Теперь они делятся на две степени — для «отличников» и «хорошистов». Для получения каждой нужно выполнить определенные требования при сдаче ЕГЭ, изменения приняты на федеральном уровне», — уточнил начальник управления образования Брянской городской администрации Альберт Малкин.
Также выпускники смогут пересдать один экзамен по выбору.
03.04.2024 14:36
Удар – и гол!
В регионе продолжают уделять большое внимание развитию спорта не только в областном центре, но и на периферии. Правительство Смоленской области приняло еще ряд важных решений в этом направлении. Об этом рассказал губернатор Василий Анохин в интервью проекту Семёна Пегова WarGonzo. Часть проектов касается футбола – этого любимейшего вида спорта в России. Немало поклонников этой игры есть и на Смоленщине. «Смоляне соскучились по профессиональному спорту. И мы сейчас делаем шаги
03.04.2024 14:33
Подшефная работа
Сегодня строительные работы активно ведутся не только в Смоленске, но и за сотни километров от нашего региона – в ДНР. Большую лепту в восстановление социальной инфраструктуры территории вносят смоленские строители. Сегодня они задействованы на восстановлении систем отопления инфекционного корпуса и стоматологии центральной районной больницы, амбулатории центра первичной медико-санитарной помощи, а также насосной станции в Мангушском округе Донецкой Народной Республики – все эти проекты будут завершены в 2024 году. Работы
03.04.2024 14:31
Добро пожаловать!
Смоленск всегда рад туристам. О том, где можно остановиться и что посмотреть в нашем регионе, гостей готовы проконсультировать в Москве. Смоленская область открыла в столице Туристический информационный центр. Очень символично, что новая сервисная служба расположилась в здании Белорусского вокзала – ведь именно отсюда отправляются поезда в наш город. Возможности центра оценил губернатор Василий Анохин. «Здесь можно ознакомиться с готовыми турами и экскурсиями по нашему региону,
03.04.2024 14:29
Большая стройка
Как идёт возведение соцобъектов в регионе? В настоящее время Смоленск напоминает большую стройплощадку – в разных районах областного центра полным ходом идут строительно-монтажные работы по возведению важных социальных объектов. Сегодня они задействованы на восстановлении систем отопления инфекционного и стоматологического корпусов центральной районной больницы, амбулатории Центра первичной медико-санитарной помощи, а также насосной станции в Мангушском округе Донецкой Народной Республики – все эти