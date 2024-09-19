Более двухсот миллионов рублей потратили на питание школьников в Брянске за полгода. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

За полгода в Брянске на питание учеников школ, гимназий и лицеев потратили свыше 232 миллионов рублей. В учреждениях образования питание детей осуществляется двумя моделями.

Так, в школе №9 и гимназии №3 готовят еду штатные повара. В остальных на школьной кухне кулинарят специалисты компаний «Лиман», ИП Кошелева и «Государственный комбинат питания».

Для школьников разработано сбалансированное и калорийное многодневное меню, разное для учеников 1–4 и 5–11 классов. Ребята из начальной школы питаются бесплатно. Общественные комиссии регулярно проверяют качество питания детей.