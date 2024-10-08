Более двухсот тонн картофеля продали на ярмарках выходного дня в Брянске

Более двухсот тонн картофеля продали на восьми ярмарках выходного дня в Брянске. Об этом сообщили в горадминистрации.

В Брянске прошла восьмая ярмарка выходного дня. В ней участвовали 113 сельхозтоваропроизводителей из 23 районов региона. Горожане и гомти города купили более 58 тонн картофеля, 2,05 тонны лука, 2,1 тонны томатов, по 1,25 тонны моркови и капусты, а также чуть более тонны свеклы. Кроме того, жители частного сектора приобрели тонну зерна, а садоводы — саженцы плодово-ягодных и овощных культур на 21 тысячу рублей. Ещё на ярмарке продали 300 кг меда.

Пять ярмарок выходного дня работают еженедельно по субботам вплоть до 30 ноября. Всего с конца августа на ярмарках аграрии реализовали более 205 тонн картофеля разных сортов.