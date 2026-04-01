2026, 01 апреля 13:46

Более пяти километров трассы в Выгоничском районе обновят по нацпроекту. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог.

В план ремонта по национальному проекту «Инфраструктура для жизни» в 2026 году вошла трасса «Брянск — Новозыбков» — Трубчевск в Выгоничском районе. Подрядчик обновит 5,3 километра дороги от поворота с федеральной автодороги А-240 Брянск — Новозыбков — граница с Республикой Беларусь до развилки на Мякишево и Трубчевск.

Специалисты восстановят бетонные прикромочные лотки вдоль края дороги, предназначенные для отвода воды, а также отремонтируют водопропускные трубы.

Для обновления трассы подрядчик использует технологию холодной регенерации. Старое покрытие станет компонентом для нового асфальта. До этого рабочие проведут локальное выравнивание щебнем.

Также специалисты восстановят барьерное ограждение, установят новые дорожные знаки и нанесут разметку со светоотражающими элементами.