Происшествия

Восемь лет в колонии проведёт брянец за убийство знакомого

2026, 14 мая 18:00
Восемь лет в колонии проведёт брянец за убийство знакомого
Восемь лет в колонии проведёт брянец за убийство знакомого. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.  

 

Суд Володарского района города Брянска рассмотрел уголовное дело о причинении смертельных травм мужчине. Приговор выслушал 38-летний житель областного центра. 

В декабре прошлого года фигурант распивал спиртные напитки с 65-летним знакомым. Мужчины поссорились. Обвиняемый нанёс приятелю множественные ножевые ранения. Потерпевший умер от полученных травм на месте происшествия.

Суд приговорил виновного к восьми годам в колонии строгого режима. В пользу дочери погибшего взыскана компенсация морального вреда в один миллион рублей. Решение не вступило в законную силу.

 

