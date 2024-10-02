Более семи млн рублей потратили на подготовку к зиме садов и школ Брянска

Более семи млн рублей потратили на подготовку к отопительному сезону садов и школ Брянска. Лю этом сообщили в городской администрации.

Все образовательные учреждения Брянска готовы к предстоящему отопительному сезону. В системах провели опрессовку и гидропромывку, заменили необходимую арматуру. А в детском саду «Лесная сказка» отремонтировали котельную.

«Хочу поблагодарить всех руководителей школ и детских садов, технические службы за то, что они делают все возможное, чтобы учреждения образования не прекращали свою работу ни на один день. Потому что за нами — дети!» — сказал руководитель городского управления образования Альберт Малкин.

Все школы, детские сады и учреждения дополнительного образования оформили паспорта готовности. На работы из городского бюджета потратили более семи млн рублей.