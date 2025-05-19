Более ста участников проекта «Брянские Герои» сдали тестирование. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В областном центре прошло заседание Общественного совета проекта «Брянские Герои». Там обсудили его реализацию.

20 февраля 2025 года был сформирован общественный совет проекта «Брянские Герои». С 25 февраля стартовала регистрация участников. Заявки подали 295 человек: 273 — из Брянской области, а 22– из других регионов.

Первый этап состоял из написания эссе и тестирования. Его прошли 143 человека. Они допущены к собеседованию. Победителей проекта зачислят на обучение.