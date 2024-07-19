Более трёх километров трассы ремонтируют в посёлке Выгоничи по нацпроекту. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог.

В посёлке Выгоничи идёт капитальный ремонт участка автодороги «Брянск-Новозыбков»-Трубчевск»-Выгоничи. 3,3 километра трассы модернизирует подрядная организация ООО «СпектрБрянскСтрой».

Рабочие в настоящее время рабочие меняют асфальтобетонное покрытие. Также специалисты укрепят обочины, обновят старые и построят новые тротуары, поставят дополнительные фонари и заменят ограждения. Также в районе поворота к Лопушской средней школе сделают искусственную неровность.

Ремонт делают по национальному проекту «Безопасные качественные дороги».