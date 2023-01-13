Более трёх тысяч безработных зарегистрировано в Брянской области

На Брянщине в службе занятости зарегистрировано более трёх тысяч безработных граждан.

Ситуацию с рынком труда в регионе обсудили на заседания Межведомственной рабочей группы по вопросу восстановления рынка труда под председательством Заместителя Председателя Правительства РФ Татьяны Голиковой.

«На сегодня численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, составляет 3312 человек, что на 660 человек, или 16,6 %, меньше, чем на начало 1 марта 2022 года. Уровень регистрируемой безработицы составил 0,6% , что на 0,1% ниже, чем на 1 марта 2022 года. На сегодня заявленная потребность составляет 7,6 тыс. работников», – отметил губернатор Брянской области Александр Богомаз.

Глава региона подчеркнул, что по федеральному проекту «Содействие занятости» в прошлом году переобучение прошли 1422 жителя. 82,3% из них получили работу.

«Как было отмечено на заседании рабочей группы, у нас перевыполнен план по организации процесса переобучения в рамках национального проекта «Демография» в полтора раза», – добавил Александр Богомаз.