Брянские полицейские задержали подозреваемого в кражах на 36 тысяч рублей

2026, 29 октября 11:29

Брянские полицейские задержали подозреваемого в кражах из магазинов на 36 тысяч рублей. Об этом сообщили в региональном УМВД.

Полицейские в Брянске возбудили уголовные дела о серии краж из магазинов самообслуживания в Володарском районе. За несколько дней в торговые точки пять раз заходил один и тот же человек. Мужчина брал с витрин кофе, шоколадки и пачки масла и уходил, не расплатившись. Один раз ему удалось за раз похитить 85 плиток шоколада. Ущерб составил почти 36 тысяч рублей.

Полицейские задержали подозреваемого – 30-летнего жителя Брянска. Фигурант дал признательные показания. Стражи порядка проверяют его причастность к совершению аналогичных преступлений.