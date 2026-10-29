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Криминал

Брянские полицейские задержали подозреваемого в кражах на 36 тысяч рублей

2026, 29 октября 11:29
Брянские полицейские задержали подозреваемого в кражах на 36 тысяч рублей
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Брянские полицейские задержали подозреваемого в кражах из магазинов на 36 тысяч рублей. Об этом сообщили в региональном УМВД. 

 

Полицейские в Брянске возбудили уголовные дела о серии краж из магазинов самообслуживания в Володарском районе. За несколько дней в торговые точки пять раз заходил один и тот же человек. Мужчина брал с витрин кофе, шоколадки и пачки масла и уходил, не расплатившись. Один раз ему удалось за раз похитить 85 плиток шоколада. Ущерб составил почти 36 тысяч рублей.

Полицейские задержали подозреваемого – 30-летнего жителя Брянска. Фигурант дал признательные показания. Стражи порядка проверяют его причастность к совершению аналогичных преступлений.

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