Более трёх тысяч брянцев участвовали в «Кроссе нации-2024»

Более трёх тысяч жителей Брянской области участвовали в забеге «Кросс нации-2024». Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

На стадионе «Десна» в Брянске прошла церемония награждения победителей и призёров Всероссийского дня бега «Кросс нации». Лучшие спортсмены в возрастной категории получили кубки, медали, грамоты и бафы Минспорта России и департамента физической культуры и спорта Брянской области.

Всего «Кроссе нации» участие приняли 3025 жителей Брянской области. В некоторых муниципалитетах прошли семейные забеги. Для многих участников медаль участника «Кросса нации» станет дополнением к знаку отличия комплекса ГТО.