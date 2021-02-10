Брянца оштрафовали на 15 тысяч за комментарий в Интернете

Эксперты заключили, что комментарий возбуждал ненависть и вражду.

Жителя Брянского района привлекли к административной ответственности за комментарий, оставленный им в Интернете.

Как сообщает региональная прокуратура брянец – активный пользователь социальных сетей разместил под информационным постом комментарий, содержащий негативные утверждения и возбуждающий ненависть и вражду по отношению к группе лиц, объединенных по признаку происхождения.

Суд признал его виновным в публичном унижении достоинства группы лиц и оштрафовал на 15 тысяч рублей.