Брянцам показали городецкую ропсись местного мастера
Брянец Сергей Мартынов расписывает балалайки и предметы быта в авторском стиле.
Правительство Брянской области опубликовало на странице региона во ВКонтакте фото работ местного мастера городецкой росписи Сергея Мартынова.
«Мастер декоративно-прикладного искусства Сергей Мартынов увлекся городецкой росписью много лет назад. Он кропотливо изучал этот вид русского народного промысла, а со временем его работы приобрели авторский характер. Тонкие мазки, цветовая гамма, роспись на декоративных балалайках – особые черты творчества Сергея Мартынова», — говорится в комментарии к снимкам.
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