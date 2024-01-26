Брянским работникам культуры присвоили почётные звания
Брянским работникам культуры присвоили почётные звания на заседании облдумы. Об этом сообщили в региональном департаменте культуры.
Заседание Брянской областной Думе началось с торжественного вручения госнаград. Почетного звания «Заслуженный работник культуры Брянской области» были удостоены трое представителей отрасли. Депутаты вручили удостоверения балетмейстеру Городского дворца культуры имени Медведева Елена Голубевой, хормейстеру Суземского межпоселенческого культурно-досугового объединения и члену Представительства Международного союза педагогов-художников Ларисе Безносенко.