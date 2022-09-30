Брянцам рассказали, когда ждать домой мобилизованных

Портал «Объясняем.рф» опубликовал информацию, когда брянцы и жители других регионов России, котоыре заключили контракт о воинской службе в рамках мобилизации или добровольно, смогут вернуться «на гражданку».

В ней говорится, что в период действия даже частичной мобилизации актуальность сохраняет только одно основание для контрактника, который жив и здоров — достижение предельного возраста пребывания в войсках.

Все остальные, включая истечение срока действия контракта, в период мобилизации не работают.

Говорится также, что предельный возраст для мужчин — для маршала России, генерала армии, адмирала флота, генерал-полковника, адмирала — 65 лет; генерал-лейтенанта, вице-адмирала, генерал-майора, контр-адмирала — 60 лет; полковника, капитана 1 ранга — 55 лет; для остальных — 50 лет.

У женщин — 45 лет для любого воинского звания.