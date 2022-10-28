Брянцам разъяснили принципы расчета льготного стажа мобилизованным

Разъяснения относительно правил исчисления льготного стажа мобилизованным для брянцев и жителей всей страны были опубликованы на портале Объясняем.рф.

По закону в льготный стаж засчитываются не все дни, которые мобилизованный провел в зоне боевых действий, а лишь те, в которые он в боевых действиях непосредственно участвовал.

Участие должно быть подтверждено соответствующим приказом командира части.

Такие дни считаются за три, все остальные — как обычно, за один.