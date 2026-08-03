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Брянцам рекомендовали не раскрывать адрес проживания и место работы в соцсетях

2026, 03 августа 08:30
Брянцам рекомендовали не раскрывать адрес проживания и место работы в соцсетях
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МВД предупреждает, что личная информация используется вербовщиками и мошенниками для сбора данных о потенциальной жертве.

 

МВД России рекомендовало жителям Брянской области внимательнее относиться к информации, публикуемой в социальных сетях. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на материалы ведомства. Гражданам советуют не указывать в профилях точный адрес проживания, места учебы и работы, а также не раскрывать сведения о членах семьи и близких людях.

Подобная информация может помочь посторонним составить подробное представление о пользователе и использоваться вербовщиками для выстраивания портрета потенциальной жертвы.

Полиция призывает не отвечать на подозрительные сообщения и вопросы личного характера от неизвестных, проверять профиль собеседника и дату создания аккаунта перед началом общения. Специалисты советуют использовать функции блокировки и сообщать администрации соцсетей о подозрительной активности.

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