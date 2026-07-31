Красный крест не выбирает, кому сегодня помочь, он работает там, где трудно

2026, 31 июля 18:31

Из-за подтоплений в Свердловской области жители нескольких районов оказались фактически отрезаны от магазинов и привычной инфраструктуры: добраться до ближайшей точки за продуктами или бытовыми мелочами попросту не на чем.

На помощь пришли волонтеры и сотрудники регионального отделения Российского Красного Креста (РКК) — они сами объезжают затопленные территории на транспорте, развозя все необходимое. В наборы входят продукты питания, постельное белье и технические средства реабилитации. На данный момент помощь получили более 430 человек.

Похожий принцип адресной доставки Красный Крест применяет и в приграничных районах Брянской области, где часть населения также ограничена в доступе к магазинам и социальной инфраструктуре. В Суземский и Севский районы уже доставлено 80 гуманитарных наборов с продуктами и средствами гигиены, готовится вторая партия такого же объема.

«Опыт показывает, что там, где инфраструктура нарушена или недоступна физически — будь то из-за паводка, как в Свердловской области, или из-за приграничного расположения территорий, как у нас в Брянской области, — самый эффективный формат помощи — это прямая доставка готовых гуманитарных наборов, а не сертификаты или денежные выплаты, — комментирует член президиума Брянского регионального отделения РКК Дмитрий Корнилов. — Наши добровольцы регулярно выезжают в приграничные районы, где сохраняются повышенные риски, и делают это строго по протоколам безопасности организации. Мы понимаем логику коллег из Свердловской области: когда человеку не на чем и некуда доехать, помощь должна приехать к нему сама».

Как отмечает председатель РКК Павел Савчук, организация всегда подбирает формат поддержки под конкретную ситуацию в регионе.

«Мы не выбираем, кому сегодня помочь, — мы каждый день работаем там, где трудно», — подчеркивает Павел Савчук.

Работа в обоих регионах продолжается: объемы помощи будут расти по мере поступления новых обращений от жителей и местных властей.

По материалам журналистов сайта КП-Брянск