Брянцам выплатили почти 250 тысяч рублей за добровольную сдачу оружия

Жители региона сдали в правоохранительные органы 16 единиц оружия и более 1 тыс. патронов.

С начала года жители Брянской области добровольно сдали в правоохранительные органы две единицы боевого оружия, две — нарезного охотничьего, 13 — гладкоствольного гражданского, два газовых пистолета и 1300 патронов.

Как сообщает региональное управление Росгвардии, за добровольную сдачу оружия и боеприпасов брянцам было выплачено 247 тысяч рублей.