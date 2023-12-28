28 машин получили брянские подразделения Росгвардии

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В частности, ведомство обратило внимание, какая информация признается органичной интеграцией и не считается рекламой

С начала года более 15 тысяч пользователей «Ростелекома» из Брянской области подключили сервис «Антивирус». Примечательно, что половина из них — новые абоненты провайдера. Наиболее активный спрос на услугу пришелся на сентябрь. Эксперты компании связывают это с началом учебного года и желанием родителей обезопасить своих детей от вредоносного контента, с которым можно столкнуться в Сети.

Брянские железнодорожники призывают неукоснительно соблюдать правила безопасности на железнодорожной инфраструктуре в преддверии новогодних и рождественских праздников.

В филиале ПАО «Россети Центр» - «Брянскэнерго» подвели итоги работы по обучению персонала за три квартала 2023 года. За отчетный период свой профессиональный уровень повысили 853 энергетика.

Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».