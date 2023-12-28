28 машин получили брянские подразделения Росгвардии
В преддверии нового года 28 машин получили брянские подразделения Росгвардии. Об этом сообщили в пресс-службе регионального парламента.
Торжественная церемония передачи техники прошла в центре Брянска. Ключи от новых машин из рук губернатор региона Александра Богомаза получили сотрудники Управления Росгвардии по Брянской области. На службу в подразделения поступили четыре автомобиля «УАЗ ПАТРИОТ» и 24 «ЛАДА ГРАНТА».
«Передаваемый автотранспорт существенно укрепит материально-техническую базу, позволит оперативно реагировать на возникающие чрезвычайные ситуации и профессионально выполнять служебные задачи», – подчеркнул Александр Богомаз.
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