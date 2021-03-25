Брянцев будут штрафовать за дневной шум в квартирах

Жителям региона запретят слушать громкую музыку и включать перфораторы.

Депутаты областной Думы поддержали в первом чтении законопроект «Об обеспечении тишины и покоя граждан на территории Брянской области».

Как сообщает облдума, законопроект разработан для соблюдения тишины и покоя не только ночью, но и днем. В частности, речь идет о запрете на прослушивание громкой музыки, пение, использование пиротехники, ремонтные работы и так далее.

Проект предлагает установить период времени, в течение которого нужно соблюдать тишину, определить объекты и конкретизировать действия, подпадающие под нарушения закона.

Нарушителей закона о тишине будут привлекать к ответственности в соответствии с законом «Об административных правонарушениях на территории Брянской области». Сейчас размер штрафа составляет от 1 тысячи до 3 тысяч рублей.