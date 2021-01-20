Брянцев обеспечили бесплатными лекарствами от коронавируса на 60 млн рублей

40,3 млн рублей поступили из федерального бюджета, а 19,7 млн — из областного.

Общая стоимость бесплатных лекарств от коронавируса, которыми власти региона обеспечили брянцев с подтвержденным диагнозом, по состоянию на конец прошлой недели составла 60 млн рублей. Из них 40,3 млн рублей выделялись из федерального бюджета, а 19,7 — из регионального.

Как сообщает региональный оперштаб по борьбе с распространением коронавируса на Брянщине, всего в регионе закупилил лекарств за федеральные деньги на 69,7 млн рублей. Были закуплены все препараты, рекомендованные Минздравом РФ: противовирусные, антибиотики, глюкокортикостероиды, антикоагулянты, жаропонижающие и препараты специфической терапии.

Помимо федеральных средств, власти дополнительно закупили лекарства за счет регионального бюджета. К прошедшему воскресенью, 17 января в Брянской области инфицированным Covid-19 предоставили препараты суммарной стоимостью 60 миллионов рублей.

Причем медсредств, приобретенных за федеральные ассигнования, выдали на 40,3 миллиона рублей. Также пациентов обеспечили лекарствами, приобретенными на 19,7 миллиона рублей, затраченных из областной казны.

С прошлого года брянцы, у которых подтвердился коронавирус, обеспечиваются бесплатными лекарствами. Те, кого пришлось положить в коронавирусные госпитали, получают препараты там, лечащиеся на дому амбулаторно — в центрах КТ-диагностики и от лечащих врачей по месту жительства.