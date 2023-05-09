Брянцев поздравил депутат Парламента Республики Молдова

Жителей Брянской области с Днём Победы поздравил депутат Парламента Республики Молдова Константин Старыш.
Парламентарий из Молдовы подчеркнул, что этот величайший праздник продолжает «объединять наши народы».
«Сегодня в Молдове не просто даже отмечать этот праздник. Вот уже более 10 лет власти пытаются стереть из памяти народной День Победы, пытаются принизить его значение, пытаются подменить торжество Победы над величайшим злом в истории человечества над нацизмом днём скорби», – отметил Константин Старыш.
Депутат подчеркнул, что в этот день нужно и скорбеть о миллионах людей, погибших в страшной войне.
«Но мы в этот день вспоминая о них, скорбя о и них, безусловно торжествуем. Мы торжествуем, потому что мы – наш великий советский народ, в котором и молдаване, и русские, и украинцы – стояли плечом к плечу в одном ряду, в одном окопе и одержали величайшую победу над величайшим злом», – добавил Константин Старыш.
Он также сказал, что несмотря на запреты, угрозы и провокации День Победы в столице Молдовы состоится.
«Мы все выйдем с геогревскими лентами, с красными знамёнами Победы. И как всегда многотысячным маршем пройдём к мемориалом «Вечность». …. Дорогие жители Брянска, этого легендарного партизанского края. С Днём победы нас всех!» – заключил парламентарий.
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