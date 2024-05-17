Велопробег «Дорогами Победы» прошёл в Трубчевске

Брянские спортсмены поучаствовали в велопробеге «Дорогами Победы» в Трубчевске. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

В городе Трубчевск прошёл велопробег «Дорогами Победы». Его организовала Клинцовская епархия при поддержке райадминистрации. Акцию посвятили 79-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Более ста участников, в том числе и юные хоккеисты команды «Вымпел», стартовали от мемориала Вечный огонь памятника «Танк Т-34». Они преодолели 19 километров. Конечной точкой маршрута стал мемориал «Пикуринский». Туда участники доставили «Огонь памяти». В рамках патриотической акции его зажгли от Вечного огня у Могилы Неизвестного солдата у Кремлёвской стены и привезли в Брянскую область.

Все спортсмены получили памятные медали.