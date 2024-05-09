Брянск присоединился к акции «Огонь памяти»

Брянск присоединился к международной акции «Огонь памяти». Об этом сообщили в городской администрации.

В День Победы на площади Партизан прошёл торжественный митинг «Победа на все времена!». Около мемориала маршем прошли курсанты военного учебного центра БГИТУ, участники военно-спортивного клуба «Патриот», парадный расчет Брянской кадетской школы имени Героя России В.И. Шкурного, юнармейцы Брянского и Выгоничского района, погранично-казачий класс «Юные друзья пограничников» школы №58 и ученики Дятьковской кадетской школы имени Героя Советского Союза И. А. Кашина.

«В парадном марше на Площади Партизан — штандарты фронтов и соединений, освободивших нашу Родину. Наименования этих фронтов золотыми буквами вписаны в историю России. Они символизируют доблесть, честь и отвагу защитников нашей Родины», — сказал губернатор Брянской области Александр Богомаз.

Такое Брянск присоединился к международной акции «Огонь памяти». Зажжённый от огня могилы Неизвестного солдата у Кремлевской стены в Москве факел прибыл в город. Его часть передали делегациям шести приграничных районов Брянщины.