Сергей Горелов поздравил жителей с Днём Победы

Участник «Экспертного клуба» из Брянской области Сергей Горелов поздравил с Днём Победы жителей региона, ветеранов и участников СВО.

«Этот день в мае 1945 года положил начало новой эре, дал миру шанс на жизнь, прогресс, развитие и благоденствие. Ценой миллионов жизней советский народ уничтожил фашизм и спас человечество от порабощения и гибели. И мы помним подвиг наших предков, не щадивших жизни ради Победы, мы преклоняемся перед мужеством героического поколения», — подчеркнул Сергей Горелов.

Эксперт добавил, что в настоящее время наша страна вновь вынуждена защищать свою независимость и жизнь граждан.

«Желаю всем крепчайшего здоровья, непреклонной стойкости, успехов – и в тылу, и на фронте, твёрдой уверенности в правоте нашего дела. Я верю, я знаю: враг будет разбит, победа будет за нами», — заключил Сергей Горелов.