Брянцев приглашают на факцинацию волонтеры

В Брянске и области стартовала волонтерская акция «Я привился. Стоп коронавирус!».

Об этом сообщил региональный оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.

На улицы Брянска и населенных пунктов области в очередной раз вышли волонтеры.

Они агитируют прохожих за вакцинацию от коронавируса, рассказывают, где и как можно сделать прививку и раздают памятки.

Массовая вакцинация от коронавируса на Брянщине стартовала ровно неделю назад — в минувший понедельник, 18 января.