Брянчанку возмутил спавший на детской площадке алкоголик

Фотографию мужчины, который пьяным спал на детской площадке во дворе многоквартирного дома, опубликовала в одном из брянских сообществ во ВКонтакте его участница.

Брянчанка рассказала, что проверила у мужчины пульс, но не выявила никаких признаков заболеваний — только сильный алкогольный перегар.

Один из комментаторов констатировал, что пьяницы не первый раз ночуют в том дворе.

Участники дискуссии разделили возмущение автора поста и рекомендовали алкоголикам ночевать в других местах.