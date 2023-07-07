Брянцы из Володарского района будут выносить мусор по графику

Жители ТОС «Стелла» и «Лесной» в Володарском районе Брянска будут выносить мусор раз в неделю по графику регоператора. Об этом сообщили в городской администрации.

Представители Володарской районной администрации и жители ТОС «Стелла» и «Лесной» решили спорный вопрос по организации места сбора отходов. На улицах Энгельса, Мичурина, Радищева и Суворова в частном секторе мусор складывают без контейнера. Часто там образуется свалка. Ведь мусоровозы компании «Чистая планета» приезжают раз в неделю по графику.

Точками сбора мусора жители и чиновники выбрали площадки в районе дома 19 по улице Энгельса и дома 12 по улице Суворова. Изменится и график транспортировки коммунальных отходов регоператором.

Заместитель главы Володарского района Алла Федорцова попросила жителей выносить мусор только в день приезда мусоровоза.