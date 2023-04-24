Брянцы напишут «Диктант Победы»

Жители Брянской области примут участие в «Диктанте Победы». Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

27 апреля пройдёт Международная историческая акция «Диктант Победы». Брянская область традиционно примет в ней участие. Площадки организуют в школах, колледжах и вузах, библиотеках и клубах. «Диктант Победы» пройдёт в формате тестирования и состоит из 25 заданий. На ответы есть 45 минут.

Самой массовой площадкой для написания диктанта в регионе станет БГУ имени академика И. Г. Петровского. Сбор и регистрация начнется в 10:00. С 11:30 до 12:00 запланирована трансляция церемонии открытия, а в 12 часов участники приступят к тесту.

Возрастные ограничения 12+