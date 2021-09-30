Брянцы называют детей Корнеями и Марфами

Лидерами среди детских имен стали Артем и София.

В сентябре в Брянской области лидерами среди имен мальчиков стали Артем, Иван, Матвей, Ярослав, Кирилл, Михаил, Илья, Даниил, Роман и Александр. Для девочек брянцы чаще всего выбирают имена София, Алиса, Анна, Василиса, Виктория, Дарья, Ева, Милана, Мария и Елизавета.

В числе самых необычных имен в сентябре оказались Валерий, Данияр, Милан, Иоанн, Корней, а также Анфиса, Евдокия, Маруся, Марфа и Марья.