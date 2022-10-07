Брянцы победили в конкурсе туристических маршрутов РЖД

В молодёжном конкурсе туристических маршрутов «Не сидим дома» победили два проекта из Брянской области. Об этом рассказало ведомственное издание РЖД «Гудок».

На Московской железной дороге (МЖД) завершился молодёжный конкурс туристических маршрутов «Не сидим дома». Он проходил впервые. Жюри выбирало самые интересные авторские путешествия по городам и регионам присутствия МЖД.

Так, приз за «Лучший велосипедный маршрут» получил инженеру по теплотехнике моторвагонного депо Брянск-1 Вадим Война. Он разработал проект «По центру Брянска с ветерком». А в военно-исторической номинации «Дорога памяти» в финал вышел технолог моторвагонного депо Брянск-1 Евгений Офицеров.

«Маршрут по местам воинской славы Брянской области мы проделали вместе с коллегами из актива молодёжи. Особенно сильные впечатления оставил комплекс «Хацунь», созданный в память об уничтоженных фашистами сёлах и деревнях», – рассказал Евгений Офицеров.

Проекты войдут в сборник туристических маршрутов Московской дороги.