Брянцы помогли онкобольному ребенку из многодетной цыганской семьи

Двухлетний мальчик сможет попасть на консультацию в Москву.

Жители Брянска собрали деньги на медицинскую помощь мальчику из многодетной семьи.

Больной раком двухлетний Ренат из цыганской семьи оказался в детском онкогематологическом центре Брянска. Медики диагностировали у него двустороннюю хроническую ретинобластому (злокачественную опухоль сетчатки глаза у детей).

Мама Рената воспитывает шестерых маленьких детей – все они растут в неблагополучных условиях. У семьи нет денег и никаких сбережений. Социальную пенсию по инвалидности женщина оформила лишь несколько дней назад.

Врачи онкогематологического центра обратились за помощью в брянский благотворительный фонд «Ванечка».

«Благодаря руководителям компании «Мебель 32», сотрудникам компании «ППФ страхование жизни города Брянска» и лично Светлане Алексютиной, а также всем, тем, кто передает детские вещи в фонд, удалось оказать помощь ребенку вещами и приобрести билеты в Москву для консультативного приема, а также дать немного наличных средств на дорогу маме», – сообщили в фонде «Ванечка».

В начале следующей недели Рената примут в НМИЦ онкологии имени Блохина для построения дальнейшей тактики лечения.