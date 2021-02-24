Брянцы пожаловались на «кошмарные» роллы

День защитника Отечества брянской семье испортил несъедобный «Корпоративный» сект.
Жители Брянска пожаловались на некачественную доставку фастфуда. 23 Февраля пара заказала сет «Корпоративный». Однако полученный заказ их не удовлетворил.
«Он на 700 граммов меньше, чем должен быть, все крошечное, и даже один вид разного размера, явно готовили не разом, на вкус просто кошмар, как будто привезли вчерашние ролы. Обратился по телефону для решения данной проблемы, в итоге попросили сбросить фото. Прошло 40 минут, ответа нет. После часа перезвонили и сказали, что нам все привезли нормально», – пожаловался брянец в соцсетях.
В результате изготовитель, по его словам, предложил 10-процентную скидку на следующий заказ.
«Возвращать разницу отказались, хотели написать претензию, адрес не дали, кто отвечал на звонок и принял претензию не сказали, юрадрес называть отказались, потом просто бросили трубку», – также сообщил автор жалобы.
23.02.2021 18:04
Губернатор Смоленской области возложил цветы к вечному огню
В сквере Памяти Героев в ознаменование Дня защитника Отечества состоялась торжественная церемония возложения венков и цветов к вечному огню и бюсту Героя Советского Союза Михаила Егорова, сообщает пресс-служба администрации Смоленской области. В мероприятии приняли участие Губернатор Алексей Островский, председатель Смоленской областной Думы Игорь Ляхов, а также главный федеральный инспектор по Смоленской области Юрий Стрелецкий. «Для
23.02.2021 12:38
Еще семь смолян умерли от COVID-19
В регионе продолжает расти число летальных случаев. Федеральный оперативный штаб обновил статистику по коронавирусу на территории Смоленской области. По официальным данным на 23 февраля, предоставленным федеральным оперативным штабом, в регионе с начала пандемии выявили 25 801 инфицированного коронавирусом. Суточный прирост заразившихся составил 89 человек. По выздоровлению за минувшие сутки выписали 112 смолянин. Всего справиться с
21.02.2021 10:38
На Смоленщине продолжают гореть бани
Пожары в банях происходили два дня подряд, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области. 20 февраля около пяти часов дня произошло возгорание в бане на улице Карла Маркса в городе Рославле. Две женщины решили попариться, растопили баню и пошли в дом пить чай. Когда одна из них пришла проверить нужно ли подкинуть дров, увидела,
21.02.2021 09:10
В Смоленске отремонтируют восемь улиц
Смоленские дороги ждут масштабные ремонтные работы, сообщает пресс-служба администрации города. Всего 2021 году отремонтируют 8 участков улиц: Пржевальского, Коненкова, Глинки, Студенческая, Большая Краснофлотская (от ул. Студенческой до съезда на ул. Дзержинского), Нормандии-Неман, Ак. Петрова (от ул. Багратиона до ул. Нормандии-Неман), 2-й Краснофлотский пер (от ул. Парковой до ул. Мало-Краснофлотской). Аукционные процедуры уже проведены, определены подрядные
19.02.2021 11:09
Пожар в Смоленске закончился серьезными потерями
В Смоленске за один день произошли два пожара, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области. В 08:23 пожарные выехали на улицу Ново-Московскую, на пожар дома. Прибыв в течении 5 минут по указанному адресу пожарные незамедлительно приступили к тушению огня, который полыхал внутри веранды и уже объял практически всю кровлю постройки. Чуть больше часа ушло