Брянцы пожаловались на «кошмарные» роллы

День защитника Отечества брянской семье испортил несъедобный «Корпоративный» сект.

Жители Брянска пожаловались на некачественную доставку фастфуда. 23 Февраля пара заказала сет «Корпоративный». Однако полученный заказ их не удовлетворил.

«Он на 700 граммов меньше, чем должен быть, все крошечное, и даже один вид разного размера, явно готовили не разом, на вкус просто кошмар, как будто привезли вчерашние ролы. Обратился по телефону для решения данной проблемы, в итоге попросили сбросить фото. Прошло 40 минут, ответа нет. После часа перезвонили и сказали, что нам все привезли нормально», – пожаловался брянец в соцсетях.

В результате изготовитель, по его словам, предложил 10-процентную скидку на следующий заказ.

«Возвращать разницу отказались, хотели написать претензию, адрес не дали, кто отвечал на звонок и принял претензию не сказали, юрадрес называть отказались, потом просто бросили трубку», – также сообщил автор жалобы.