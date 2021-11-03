Брянские волонтеры доставляют продукты непривитым пенсионерам

Заявку можно оставить круглосуточно.

В Брянской области организовали волонтерскую помощь пенсионерам старше 60 лет, которые не прошли вакцинацию и находятся на самоизоляции. Продукты и лекарства волонтеры передают бесконтактным способом, отставляя их у дверей.

Объединенный волонтерский штаб возглавил Антон Коротченко, курирующий движение волонтеров-медиков в регионе. Заявки на доставку можно оставить на единый федеральный номер круглосуточной горячей линии 8 (800) 200-34-11.

Для инвалидов 1-й и 2-й групп, не прошедшим вакцинацию, в тестовом режиме работает региональная линия (4832) 36-11-76.

Ранее в Брянской области действовали три добровольческих штаба. Теперь они объединили усилия под общим названием «Мы вместе». Уже в первый день работы штаба за помощью обратились 13 человек.